Una mujer de apellido Vargas, de 31 años, fue detenida este viernes 26 de setiembre en el sector de Escazú, tras ser vinculada al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

¿Cómo se registraron los hechos?

De acuerdo con la investigación, la sospechosa habría promovido encuentros sexuales en los que ofrecía a su prima, quien era menor de edad al momento de los hechos, a cambio de un beneficio económico.

El caso encendió las alarmas, ya que se trata de una situación de explotación sexual dentro del núcleo familiar.

La mujer fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, donde se informó que ya existen dos denuncias en su contra por este mismo delito.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la detenida.