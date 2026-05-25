La joven Kisha Tatiana Mejías Alvarado, vecina de La Virgen de Sarapiquí, apareció en un video publicado en redes sociales para aclarar que no está desaparecida ni secuestrada, luego de que su caso comenzara a circular ampliamente en plataformas digitales.

En la grabación, la mujer afirmó que decidió hacer pública su versión luego de ver mensajes y publicaciones en los que se aseguraba que estaba desaparecida.

“Quiero afirmar que estoy bien, no estoy desaparecida, no estoy secuestrada”, manifestó en el video.

Joven asegura que salió de su casa por presunto acoso

Durante su mensaje, Kisha aseguró que tomó la decisión de irse de su casa porque, según dijo, sufría presunto acoso por parte de su padrastro.

La joven indicó que puede sostener esa denuncia públicamente y afirmó que esa fue una de las razones principales que la llevaron a abandonar su hogar.

“Me fui de la casa, sí, porque sufría acoso de mi padrastro”, aseguró.

También denunció problemas dentro de su hogar

En el video, Kisha también relató que estaba cansada de situaciones que, según su versión, vivía dentro de su casa, incluyendo reclamos constantes y amenazas relacionadas con quitarle su teléfono.

La mujer afirmó que incluso tuvo que ahorrar dinero y vender su teléfono para poder mantenerse sola en otro lugar.

“Tuve que ahorrar, tuve que vender mi teléfono para poder estar en un lugar sola, feliz y tranquila”, expresó. Video de la mujer

Pide no creer todo lo que circula en redes

Al finalizar su mensaje, la joven hizo un llamado a las personas para que no crean toda la información que se difunde en redes sociales sobre su situación.

Kisha insistió en que se encuentra bien y que su video busca aclarar públicamente lo que realmente ocurrió, según su versión.