Mujer desaparecida tras cabeza de agua en Liberia

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

La Cruz Roja dio una nueva actualización sobre la emergencia por las personas que resultaron arrastradas por una cabeza de agua.

Actualización del número de afectados por cabeza de agua

Según se confirma, seis personas resultaron afectadas producto de esta emergencia. De ellas, cinco lograron salir y se encuentran en una zona segura.

Mujer desaparecida

Por el momento, se mantiene la búsqueda de una mujer adulta que permanece extraviada. Los equipos se mantienen en el sitio para dar con su paradero.

Información en desarrollo.

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