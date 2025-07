Un video grabado durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston el 16 de julio muestra al CEO de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron abrazado con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía, mientras son captados por la “kiss cam” del evento. Desde el escenario, Chris Martin bromeó ante las cámaras: “O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”.

La exposición pública provocó que la empresa Astronomer confirmara una investigación formal y, posteriormente, la suspensión temporal de Byron. El cofundador Pete DeJoy fue anunciado como CEO interino.

