Una mujer de aproximadamente 40 años y nacionalidad mexicana fue detenida tras protagonizar una colisión múltiple en la Circunvalación, luego de conducir de manera errática por varios kilómetros, impactando varios vehículos entre San Pedro de Montes de Oca y Paso Ancho.

Bomberos atendieron a siete personas, tres de las cuales fueron trasladadas en condición urgente al hospital, lo que refleja la gravedad del incidente y los riesgos asociados a la conducción imprudente.

El caso queda en manos de las autoridades judiciales, quienes investigarán las causas exactas del accidente.