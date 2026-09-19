Mujer de 65 años conocida como la diosa del reggaetón mantiene pasos de baile en Alajuela

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Una vecina de San Rafael de Alajuela, de 65 años, conocida como la diosa del reggaetón, conserva los pasos de baile que la hicieron famosa en televisión hace más de 15 años. La mujer asegura que baila todo el día en su casa y que no se cansa.

La mujer indicó que participó en un concurso de baile en un programa de Repretel, experiencia que describió como el cumplimiento de un sueño televisivo.

Señaló que aunque no ganó, valora haber asistido y disfrutado de la experiencia, y expresó interés en volver a competir en un certamen de baile.

Atribuye su movilidad a su alimentación basada en frutas y verduras, y afirma que no consume carnes ni comida chatarra.