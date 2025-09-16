Durante la mañana de este martes 16 de setiembre en un autobús de La Aurora, Alajuelita, se registró un altercado entre dos mujeres que terminó en empujones y golpes.

Según testigos, la disputa comenzó porque una de las pasajeras ocupaba un asiento preferencial junto a su hijo, mientras la otra reclamaba que esos espacios son exclusivos para adultos mayores o personas con discapacidad.

Video tomado de 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐂.𝐃 𝐀𝐥𝐚𝐣𝐮𝐞𝐥𝐢𝐭𝐚

El incidente causó sorpresa entre los demás pasajeros y generó retrasos momentáneos en la ruta. Autoridades locales recuerdan a los usuarios respetar los asientos reservados y mantener la calma en caso de desacuerdos.