Mujer camina por Circunvalación y provoca colapso vial

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una mujer fue captada caminando sobre una autopista durante las horas de la noche del jueves, según imágenes registradas por el conductor de un vehículo.

El automovilista la visualizó mientras ella avanzaba con aparente calma sobre la calzada, pese al alto peligro que representaba su presencia en la vía.

El conductor se detuvo al advertir la situación, y posteriormente la mujer continuó su desplazamiento por el espaldón de la carretera.

La escena ocurrió en el mismo punto donde el conductor logró grabarla, de acuerdo con el registro difundido.

Ese tipo de situaciones resulta especialmente delicada en autopistas, donde la alta velocidad dificulta que los conductores puedan esquivar a una persona que transita sobre la calzada.

El material muestra a la mujer caminando como si nada ocurriera, con toda paciencia, mientras los vehículos circulaban por la vía.

Por fortuna, el automovilista que la visualizó detuvo su marcha, lo que evitó un desenlace mayor.