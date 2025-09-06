La Cruz Roja Costarricense trabaja en la liberación de una mujer que cayó con su vehículo a un guindo de aproximadamente 150 metros, a unos 8 kilómetros del túnel Zurquí, sobre la Ruta 32.

De acuerdo con los primeros reportes, una paciente ya fue trasladada en condición estable al centro médico. Sin embargo, los equipos de socorro aún se mantienen en la zona realizando un rescate vertical de otra persona afectada.

La Benemérita desplegó un amplio operativo en el sitio, con unidades de soporte avanzado, básico y de rescate especializado, debido a la complejidad del terreno y la magnitud del accidente.

Este accidente ha generado preocupación entre los conductores que transitan por la Ruta 32, vía que conecta San José con Limón y que constantemente reporta incidentes debido a la topografía y condiciones climáticas.

Se trata de una noticia en desarrollo.