Atropello deja mujer en condición crítica

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una mujer de aproximadamente 30 años lucha por su vida luego de ser atropellada por un vehículo liviano la noche de este domingo en Batán de Matina, Limón.

¿Qué ocurrió?

El incidente se registró alrededor de las 8:17 p. m., cuando la mujer fue atropellada por un vehículo liviano en el sector de Batán.

Mujer fue trasladada de emergencia

La Cruz Roja Costarricense atendió a la víctima y la trasladó en condición crítica a la Clínica de Batán.

Al lugar acudió una unidad de soporte básico para brindar atención a la mujer.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

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