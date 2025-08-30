El femicidio de Mily Peralta Ajoy, ocurrido en Nicoya, sacudió no solo a su familia y comunidad, sino también a la diputada Melina Ajoy, quien confirmó que la víctima era su prima.

La legisladora expresó en redes sociales el dolor de la familia y exigió justicia:

“Su historia no es solo una cifra en las estadísticas, es un rostro, un nombre y una vida que fue arrebatada. Su memoria será el motor para seguir adelante y luchar por un país donde las mujeres seamos libres y seguras”, escribió.

¿Qué sucedió en Nicoya?

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el crimen se reportó la noche del viernes, cuando un testigo escuchó gritos de auxilio en una vivienda del barrio El Carmen y pidió ayuda. Al ingresar al lugar, las autoridades hallaron a la mujer con múltiples heridas de arma blanca.

Pese a la rápida llegada de la Fuerza Pública y la Cruz Roja, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, la policía localizó al presunto responsable, un hombre de apellido Sánchez, de 49 años, quien fue detenido en una casa cercana con las manos ensangrentadas. Quedó bajo custodia del Ministerio Público mientras avanza la investigación.

El caso ha generado gran conmoción en Guanacaste y a nivel nacional, al visibilizar nuevamente la violencia contra las mujeres en Costa Rica.