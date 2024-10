Las redes sociales son especialistas en hacer viral muchas cosas, claro ejemplo es el de una entrevista, que días atrás se hizo viral.

Y es que a través de un video de una reconocida creadora de contenido llamada Lady Daniella, es que se conoció a doña Myriam, una colombiana de 67 años, quien compartió su inusual forma de ganarse la vida: vender chismes, según publicaciones de medios de ese país.

Su historia ha capturado la atención de muchos, ella misma se describe como “chismosa de profesión”. “Cinco mil pesos el chisme flojito, diez mil si es jugoso”, dice con una sonrisa.

A través de rumores sobre romances secretos, infidelidades y conflictos familiares, doña Myriam ha logrado comprar dos casas, un logro que celebra con orgullo: “A punta de chismes es que me he comprado mis dos casitas”.

Doña Myriam asegura que su éxito se basa en su dedicación y astucia: “Soy chismosa que se respeta. Averiguo todo. Los chismes flojitos a cinco mil, los buenos a diez mil. Y cuando son chismes gordos, la cosa mejora”, explica.

Siempre lista para registrar su información, doña Myriam mantiene una libretita donde apunta cada detalle: “A todo le tomo notitas para sacar buenos chismes”.

No teme compartir una anécdota particular: “Por ejemplo, había un policía con una familia y un amante. Ese chisme valía 700 mil pesos colombianos. El hombre me pagó para que no lo contara, porque se le iba a acabar el hogar”, confiesa entre risas.