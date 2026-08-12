Mujer lucha por su vida tras ser apuñalada en la cabeza

Una mujer adulta resultó gravemente herida tras ser víctima de una aparente agresión con arma blanca en San Isidro de Alajuela.

La emergencia se reportó este martes a las 12:53 p. m.

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¿Cómo fue trasladada la mujer?

La Cruz Roja Costarricense atendió a la mujer y confirmó que presentaba una herida provocada por arma blanca en el cráneo.

Los paramédicos la estabilizaron en el sitio y posteriormente la trasladaron en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

Las circunstancias de la agresión aún no han sido esclarecidas.

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