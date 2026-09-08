Mujer alerta nueva forma de intoxicación en un bar de San José

Una mujer identificada como María Fernanda Villalobos, de 35 años, alertó a otras personas en Costa Rica sobre una situación que vivió la semana anterior y que, según su relato, pudo tratarse de una intoxicación.

Villalobos contó que ella y una amiga salieron a comer y posteriormente recibieron una invitación para asistir a un evento.

Según explicó, durante la actividad les ofrecieron bebidas alcohólicas, pero ambas rechazaron consumirlas.

La mujer asegura que posteriormente les ofrecieron un chicle y que ella aceptó, sin sospechar que pudiera representar algún peligro.

Mujer asegura que se sintió muy mal al llegar a su casa

Villalobos relató que decidió retirarse del lugar antes de que comenzara el evento y su amiga la llevó hasta su casa.

Sin embargo, poco después de llegar comenzó a sentirse mal.

Según contó, terminó descompuesta en el piso de su habitación y varias horas después despertó con vómitos y fuertes malestares.

La situación continuó durante la mañana siguiente, por lo que su abuelo la llevó a buscar atención médica.

Villalobos explicó que inicialmente pensó que el malestar podía deberse a la comida. Sin embargo, posteriormente conversó con su amiga y ambas comenzaron a sospechar que podrían haber recibido alguna sustancia.

Ambas amigas sospechan que pudieron ser intoxicadas

La mujer aseguró que su amiga también presentó síntomas similares después de la salida.

De acuerdo con el testimonio, ambas llegaron a la conclusión de que posiblemente algo les habían suministrado sin que ellas lo supieran.

No obstante, Villalobos fue enfática en señalar que no puede confirmar que hayan sido drogadas, debido a que no se realizaron exámenes médicos o toxicológicos inmediatamente después de los hechos.

Por esa razón, el caso debe entenderse como un testimonio y una sospecha de las afectadas, y no como una intoxicación confirmada mediante pruebas.

Villalobos pide a las mujeres tener cuidado

Después de compartir su experiencia mediante redes sociales, la mujer asegura que recibió mensajes de otras personas que le contaron situaciones que consideró preocupantes.

Además, afirmó que una persona conocida le mencionó una supuesta red de trata de personas que operaría en sectores de San José.

VIDEO DE LA MUJER DONDE DENUNCIA LA SITUACIÓN

Sin embargo, esta afirmación no fue comprobada por Villalobos ni cuenta, según su propio relato, con una confirmación oficial de las autoridades.

Por eso, la principal recomendación de la mujer es mantener precaución durante las salidas y prestar atención a cualquier alimento o bebida que se reciba de desconocidos.

¿Qué hacer ante una posible intoxicación?

Ante una sospecha de intoxicación, lo recomendable es buscar atención médica lo antes posible y explicar a los profesionales de salud qué se consumió, cuándo comenzaron los síntomas y qué otras personas estuvieron presentes.

También es importante contactar a las autoridades si existe sospecha de que alguien pudo haber suministrado una sustancia sin consentimiento.

Villalobos decidió hacer público su relato con el objetivo de advertir a otras personas y pidió que su experiencia fuera compartida.

La mujer insiste en que no busca generar alarma, sino que otras personas estén atentas y actúen con precaución ante situaciones similares.

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