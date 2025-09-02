El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación contra una mujer vecina de Pavones de Pérez Zeledón, señalada de agredir con un zapato a un perro de raza chihuahua.
El hecho quedó registrado en video por un vecino, donde se observa a la mujer golpeando en repetidas ocasiones al animal, lo que provocó que este llorara de dolor. Testigos indicaron que los lamentos del perro eran frecuentes y presentaron la denuncia ante las autoridades.
Este caso se suma a las más de 2.700 denuncias por maltrato animal recibidas desde 2020, de las cuales muchas fueron desestimadas. Solo en los últimos cinco años, se reportaron 900 denuncias por muerte de mascotas y 1.700 por infracciones a la ley de maltrato animal.
La legislación vigente desde 2017 contempla penas de hasta tres años de prisión por crueldad animal, aunque en la mayoría de casos los procesos no prosperan por falta de pruebas o testigos.
Organizaciones de rescate animal advierten que decenas de perros maltratados terminan en refugios, donde atraviesan largos procesos de rehabilitación para volver a confiar en las personas. Defensores de animales insisten en la necesidad de endurecer las sanciones para reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas de maltrato.