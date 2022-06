En la actualidad, no es extraño saber de parejas que tienen una larga relación romántica, pero que todo comenzó a través de internet.

Fue así que en esta ocasión, que la historia de una joven se viralizó en redes sociales, tras acudir al primer encuentro con su novio virtual en el aeropuerto de Guadalajara, pero no todo salió como ella lo esperaba.

El momento se mostró a través de la red social TikTok y fue la usuaria Iris (@iris.mochilove) quien contó cómo pasó el momento en que su enamorado llegó de Francia a México y no la reconoció.

En el clip, que cuenta con más de 13 millones de vistas, se puede observar a la joven esperando en el aeropuerto, mientras lleva un par de globos con forma de corazón.

De igual manera, se le ve nerviosa y mira expectante el momento en que pueda encontrarse finalmente con su novio ítalo-argentino.

En el audiovisual se puede leer: “Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”.

Asimismo, en la descripción, la joven contó un poco de cómo fue que inició a conversar por internet con su ahora pareja:

“Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes…”, escribió.

En el segundo video, la joven continúa esperando que llegue su amado y es ahí cuando se aprecia que Federico pasa cerca de ella, pero no se percata de quién es.

Posteriormente, los jóvenes lograron reconocerse y vivieron un romántico momento en las instalaciones del aeropuerto.

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, contó Iris.

Además, la mujer narró que, tras la incertidumbre vivida y gracias al apoyo de las chihuahuenses -quienes posteriormente aclararon en un comentario que eran de Sonora- finalmente logró estar con su pareja y detalló que los testigos del momento se conmovieron.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan,

Fue el momento perfecto… así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, concluyó.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original – Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto … así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en aparecer y varios de ellos se mostraron conmovidos por la historia que logró tener un romántico desenlace.

“Qué bonito, no quiere dejar de abrazarla”. ” Dónde consigo uno así que venga a buscarme, qué bonito”. “Ya no quiero ser espectadora”. “Voy a llorar, demasiado para ver cómo a otras se les hace realidad”. “Algún día llegará mi momento”, fueron algunas de las menciones.

Pero no todos los comentarios fueron tiernos hacia los enamorados, ya que otros usuarios de TikTok se mostraron inconformes con las nuevas maneras de encontrar pareja y vieron poco probable que no se hayan reconocido en primera instancia.

“Eso de conocerse por redes no se me hace nada romántico”. “Cómo no se van a conocer, ni a mí me pasó con mi esposo y eso que igual fue una relación a distancia”, colocaron.