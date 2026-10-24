Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

La mujer que sufrió esta madrugada de un tiroteo en su vivienda propinado por aparentemente miembros de la banda “Los Maruja”, habló con Noticias Repretel sobre el temido jefe de esta agrupación criminal.

Reiterados ataques contra esta vivienda llevaron a que la familia haya interpuesto al menos 11 denuncias, por atentados contra el inmueble.

¿Qué dice la mujer?

“Llegan dos sujetos, con armas grandes y hacen más de 40 detonaciones despedazando toda la casa. La intención de ellos era terminar con mi vida y la de mi hija”, comentó la mujer.

Habla sobre el jefe de Los Maruja

“Yo quiero dejar claro que si el día de mañana a mí me hacen daño o a mis familiares les pasa algo, él es el autor intelectual de todo esto, Jafet Sánchez Montero, quien es el jefe de la banda de Los Marujas. Todo Cartago sabe quién es y nadie hace nada, entonces yo sí estoy muy preocupada”, agregó.

Además, pide ayuda de manera para que pongan especial atención a su caso.

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