Muestran cómo se encuentra oficial herido en fuerte balacera

El Ministerio de Seguridad Pública mostró cómo se encuentra el oficial que fue herido en la fuerte balacera que se desarrolló en el sector de La Cruz, Guanacaste.

Detalles de la balacera

Según señaló el ministro de Seguridad, Gerald Campos, una unidad de la Fuerza Pública fue a atender una situación en esta localidad guanacasteca. Cuando llegaron al lugar, los policías notaron unos carros sospechosos y desde los mismos dispararon contra los oficiales.

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Heridos

Uno de los oficiales presenta una herida en una de sus manos, por lo que fue atendido en una oficina local, pero no requirió traslado al hospital de Liberia. Mientras que el otro, presenta un impacto de bala en la cabeza, lo que lo mantiene en una condición más delicada.

El ministro de Seguridad visitó al oficial en el centro médico de la provincia de Guanacaste.

¿Cómo está el oficial?

Traslado

Según informó Seguridad, dicho oficial será trasladado a una sede el Instituto Nacional de Seguros (INS).

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