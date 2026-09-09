Hallan hombre muerto en un parque

Un hombre adulto fue encontrado sin signos vitales dentro del parque San Marino, en Sabanilla de Montes de Oca, San José.
El hallazgo fue reportado a las 8:02 de la mañana. Una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta el lugar y confirmó que el hombre había fallecido.
Según el reporte preliminar, no presentaba heridas aparentes. De momento, se desconocen las circunstancias que provocaron su muerte.
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Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar la identidad del fallecido y las causas del deceso.
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