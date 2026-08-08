Autoridades reportan un fatal choque en carretera, el cual dejó un hombre fallecido y una menor en condición urgente.

Según la información preliminar, un vehículo liviano chocó por detrás a una motocicleta y después se habría dado a la fuga.

Tras el impacto, el conductor cayó a la calzada y murió en el sitio. El Organismo de Investigación Judicial identificó al fallecido con el apellido Araña, de 18 años.

Por otro lado, reportan una segunda víctima, una menor de 16 años, quien según información de la Cruz Roja Costarricense, quedó en condición urgente tras el accidente.

Finalmente, el accidente ocurrió a las 12:34 a. m. de este sábado 8 de agosto, en Bratsi de Talamanca, Limón.

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Por: Camila Rosales Méndez

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