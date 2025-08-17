Escrito por: Eduardo Troconis.

La Fuerza Pública mantiene operativos reforzados en Pavas y otros sectores del sur de la capital tras los recientes homicidios de presuntos líderes criminales, hechos que podrían desatar nuevos enfrentamientos por el control de territorios ligados al narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, la muerte o captura de cabecillas suele generar vacíos de poder dentro de las organizaciones, lo que abre la puerta a que otros grupos intenten adueñarse de las zonas en disputa.

En San José, particularmente en el sur de la capital, se dió un proceso de reacomodo criminal: grupos debilitados por muertes o detenciones de sus líderes dejó espacio para que nuevas figuras intenten tomar el control. Este escenario incrementó la violencia en las calles, según confirmó el Ministerio de Seguridad.

Rodrigo Campos, Criminólogo profesional, hizo énfasis en la importancia de invertir en prevención. Aunque las operaciones policiales logran desmantelar temporalmente algunas bandas, el crimen organizado se reconfigura constantemente con nuevas alianzas y rivalidades, manteniendo la violencia como una constante en la disputa por el narcotráfico en el país, según indica el propio campos.

Mientras tanto, los operativos continúan para intentar contener una escalada mayor de homicidios y ataques en San José.