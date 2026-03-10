Las autoridades de salud confirmaron el lamentable fallecimiento de dos menores, un bebé de meses y un niño de siete años, quienes se convierten en las primeras víctimas mortales por virus respiratorios en lo que va del 2026.

Ambos pequeños presentaban enfermedades de fondo como cardiopatías o problemas respiratorios crónicos, lo que los hacía más susceptibles a complicaciones; en el caso del bebé, además, no había recibido la vacuna contra la influenza, pese a que contaba con factor de riesgo.

Las autoridades recordaron que, aunque la incidencia de infecciones respiratorias ha mostrado una tendencia a la baja tras el pico del último trimestre de 2025, el riesgo persiste, especialmente en poblaciones vulnerables.