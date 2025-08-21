Por medio de un comunicado familiar, se dio a conocer la muerte de Xava Drago, vocalista de la banda de rock Coda.

Salvador Aguilar, cual es su verdadero nombre, falleció tras luchar contra el cáncer de éstomago que padecía.

Mensaje de sus familiares:

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago“.

También el grupo se despidió de Aguilar:

Hace unas semanas el músico informó que el “bicho” volvió y le tuvieron que poner una sonda porque el alimento no pasaba por su intestino.