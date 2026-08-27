Muere una de las voces más reconocidas del cine

La industria del entretenimiento vuelve a recibir una triste noticia.

Este jueves 27 de agosto se confirmó la muerte de Peter Cullen, reconocido actor de voz que durante años interpretó a Optimus Prime, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia Transformers.

La noticia fue confirmada por su agente al medio estadounidense TMZ.

Hasta el momento, las autoridades y la familia no han informado cuál fue la causa del fallecimiento.

Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime

Peter Cullen construyó una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento, pero millones de personas lo identificaron principalmente por su trabajo como Optimus Prime.

El actor prestó su voz al líder de los Autobots en diferentes producciones relacionadas con Transformers, convirtiéndose en una figura muy reconocida entre los seguidores de la franquicia.

Su interpretación ayudó a convertir a Optimus Prime en uno de los personajes más recordados de la saga.

Peter Cullen murió en su casa de Los Ángeles

De acuerdo con la información confirmada por su agente a TMZ, Peter Cullen murió en su casa de Los Ángeles.

Por ahora, no se ha revelado la causa de muerte. La familia pidió respeto durante este momento y destacó el cariño que el actor recibió durante su carrera.

“Se fue en paz, rodeado de su familia, y sabiendo que estaba en el corazón de sus muchos amigos y de fans alrededor del mundo”, declaró la familia de Cullen.

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