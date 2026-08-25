Muere una de las grandes leyendas de la música

Dolly Parton, considerada una de las grandes leyendas de la música country, falleció este martes 25 de agosto a los 80 años.

La familia confirmó la noticia mediante una publicación en redes sociales.

La muerte de la artista ocurre después de varios meses en los que enfrentó problemas de salud que la llevaron a cancelar y posponer diferentes apariciones públicas.

Parton se convirtió en una de las artistas más reconocidas de Estados Unidos gracias a canciones como “Jolene”, “9 to 5” y “I Will Always Love You”, esta última también popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Una carrera que marcó generaciones

La cantante, compositora y actriz construyó una trayectoria de más de seis décadas y vendió más de 100 millones de discos a nivel mundial.

Además de su éxito musical, Dolly Parton destacó en Hollywood con películas como 9 to 5 y Magnolias de acero.

También recibió múltiples reconocimientos durante su carrera, incluidos 11 premios Grammy.

Su influencia también alcanzó la literatura infantil. A través de su Biblioteca de la Imaginación, impulsó la entrega de millones de libros a niños en diferentes países.

Los últimos meses de Dolly Parton

La salud de Dolly Parton había generado preocupación entre sus seguidores durante los últimos meses.

La artista canceló presentaciones y apariciones públicas debido a diferentes problemas de salud, entre ellos episodios de mareos y deshidratación.

Apenas un día antes de conocerse su muerte, medios internacionales habían reportado una reciente actualización sobre su estado.

Parton también enfrentó un duro golpe personal tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025. La pareja permaneció casada durante 58 años.

Con su fallecimiento, la música pierde a una de sus artistas más influyentes, mientras millones de seguidores recuerdan el legado que Dolly Parton construyó durante décadas.