Muere una de las figuras más importantes del voleibol en Costa Rica

El voleibol nacional está de luto tras el fallecimiento de Edgar Alvarado Ardón, uno de los dirigentes más influyentes en la historia de este deporte en Costa Rica y la región.

¿Quién era?

La Federación Costarricense de Voleibol (Fecovol) destacó su liderazgo, visión y compromiso con el crecimiento de la disciplina.

A lo largo de su trayectoria ocupó cargos de gran relevancia, entre ellos expresidente de Fecovol, presidente honorario de Afecavol, vicepresidente honorario de Norceca y exmiembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Impulsó el desarrollo del voleibol

Desde cada una de esas funciones, Edgar Alvarado promovió el fortalecimiento del voleibol en Costa Rica y en Centroamérica, y contribuyó al crecimiento de atletas, entrenadores y dirigentes.

La Federación aseguró que su trabajo dejó una huella imborrable y que el legado permanecerá vigente en las nuevas generaciones que practican este deporte.

El mensaje de la Federación

Expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Alvarado, al tiempo que agradeció su entrega al deporte durante tantos años.

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“Gracias por dedicar su vida al voleibol. Su legado permanecerá para siempre”, señaló la Federación en su mensaje de despedida.