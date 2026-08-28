Muere rey de Noruega

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, informó la Casa Real noruega.

El monarca falleció a las 6:35 a. m., hora local, tras varias semanas con problemas de salud que habían llevado a su hijo, el príncipe heredero Haakon, a quedarse con su trono.

Harald V ocupó el trono desde enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Con su fallecimiento, Haakon asumió automáticamente como nuevo rey de Noruega, mientras que la princesa Ingrid Alexandra, hija mayor del nuevo monarca, pasó a convertirse en princesa heredera y primera en la línea de sucesión.

Vida marcada por una guerra

Harald tenía tres años cuando Alemania invadió Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia huyó del país y regresó posteriormente en junio de 1945, tras el final del conflicto.

Además de su formación militar y sus estudios en la Universidad de Oxford, Harald destacó en la navegación a vela. Representó a Noruega en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y en 1987 consiguió el título mundial en esta disciplina.

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Vida y familia

Su matrimonio con Sonja Haraldsen también marcó la historia de la monarquía noruega. Tras nueve años defendiendo su relación ante las reservas de su padre, ambos se casaron en 1968 y tuvieron dos hijos, Märtha Louise y Haakon.

Durante sus más de 35 años de reinado, Harald impulsó una imagen cercana de la monarquía y tuvo un papel destacado durante momentos de crisis nacional, especialmente tras los atentados de 2011, que dejaron 77 personas fallecidas. Su muerte marca ahora el inicio de una nueva etapa para la Corona noruega bajo el reinado de Haakon.