Muere reconocido periodista nacional

Durante las últimas horas se dio a conocer la muerte de un reconocido periodista nacional. Noticia se confirmó tras una consulta al sistema del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

¿Quién es el periodista que falleció?

Se trata de William Céspedes Chavarría, quien murió a la edad de 85 años.

¿Quién era William Céspedes Chavarría?

Un comunicador con amplia experiencia en los medios. Además, fue uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca, en 1984.

Además, cubrió Casa Presidencial por más de cuatro décadas.

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