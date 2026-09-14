Muere reconocido influencer estadounidense en fatal accidente de tránsito

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El influencer estadounidense James Wehr, de 27 años, murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en Irvine, California. En el hecho también falleció otra persona.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Irvine, alrededor de las 12:18 a. m., las autoridades recibieron reportes sobre un vehículo en llamas en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue.

Tras controlar el incendio, los cuerpos de emergencia localizaron a dos personas fallecidas dentro de un McLaren modelo 2019. Una de ellas fue identificada como Wehr, mientras que la identidad de la segunda víctima aún no se reveló.

La investigación preliminar determinó que el vehículo circulaba a una velocidad elevada después de que el semáforo cambiara a verde. Según la Policía, el conductor perdió el control, chocó contra un bordillo y posteriormente contra un árbol. El McLaren terminó partido en dos y se incendió.

Wehr era conocido en el mundo de los automóviles y contaba con más de 100 mil seguidores en redes sociales. Además, fue cofundador de South OC Cars & Coffee, encuentro automovilístico que organizaba junto con su padre, Simon, y que reúne semanalmente entre 1.000 y 3.000 vehículos.

La organización confirmó la muerte del joven mediante un mensaje en redes sociales y pidió privacidad para la familia mientras afronta la pérdida. Sus familiares y allegados también han compartido fotografías y mensajes de despedida en su memoria.

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