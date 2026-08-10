Muere reconocido exfutbolista chileno en fatal accidente de tránsito

El fútbol chileno está de luto tras el fallecimiento del exfutbolista Víctor Águila, quien perdió la vida este sábado 8 de agosto en un accidente de tránsito en la ciudad de Temuco.

¿Qué fue lo que pasó?

Águila viajaba junto a su esposa y su hijo de 13 años en un autobús que trasladaba a cerca de 40 personas, entre ellas jugadores de las categorías Sub-18 y Sub-20 de Deportes Temuco, cuando el vehículo colisionó contra un camión.

Producto del fuerte impacto, Águila y su esposa fallecieron. Su hijo, quien también se encontraba a bordo del autobús, sobrevivió al accidente y permanece estable.

Deportes Temuco, club en el que Águila militó durante las temporadas 2005 y 2006, lamentó la situación.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Víctor Águila, exjugador de nuestra institución durante las temporadas 2005 y 2006, y padre de nuestro exjugador y canterano, Yerko Águila”, señaló el club mediante un comunicado.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP) también expresó sus condolencias a Yerko Águila, actual jugador de San Marcos de Arica, por la muerte de sus padres.

¿Quién era Víctor Águila?

Víctor Águila fue un futbolista chileno que se desempeñó principalmente como defensa. Se formó en las divisiones inferiores de Colo-Colo y dio el salto al fútbol de Primera División en el año 2000 con Rangers de Talca.

Durante su carrera también defendió los colores de Deportes Temuco y Constitución Unido.

Le puede interesar: Menor y adulto mayor mueren en fatal incendio