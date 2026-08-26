Muere reconocido actor tras complicaciones de salud

El legendario actor británico Tim Curry murió a los 80 años, según confirmó este miércoles 26 de agosto el medio estadounidense TMZ.

Curry, reconocido por sus inolvidables papeles en películas y producciones de televisión, falleció la noche del martes 25 de agosto en su vivienda en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, el actor enfrentaba serios problemas de salud desde hace más de una década. Por el momento, las autoridades no han informado la causa de su fallecimiento.

Tim Curry murió a los 80 años

La noticia causó impacto entre los seguidores del reconocido actor, cuya carrera se extendió durante varias décadas y abarcó el cine, la televisión, el teatro y el doblaje.

Fuentes citadas por TMZ señalaron que las autoridades acudieron a la vivienda de Curry en Los Ángeles alrededor de las 11:23 p. m. del martes 25 de agosto. Los reportes indican que no se sospecha de una muerte violenta.

El actor interpretó a Pennywise en ‘It’

Uno de los personajes más recordados de Tim Curry fue Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación televisiva de It, estrenada en 1990 y basada en la novela de Stephen King.

Su interpretación convirtió al personaje en una de las versiones más recordadas del famoso payaso y marcó a toda una generación de espectadores.

También apareció en ‘Mi pobre angelito 2’

Los seguidores del cine también recuerdan a Tim Curry por su participación en ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, donde interpretó al Sr. Héctor.

La cinta se convirtió en uno de los títulos más populares de su filmografía y permitió que una nueva generación conociera el trabajo del actor.

Un derrame cerebral marcó sus últimos años

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que afectó considerablemente su movilidad y cambió el rumbo de su carrera.

Después del accidente, el actor redujo sus apariciones frente a las cámaras y concentró buena parte de su trabajo en el doblaje y las producciones de voz.

La trayectoria de Curry dejó personajes memorables en el cine, la televisión y el teatro, especialmente por sus interpretaciones de Frank-N-Furter y Pennywise.

La noticia de su fallecimiento se encuentra en desarrollo y se espera que surjan nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte.

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