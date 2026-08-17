Muere reconocida actriz de Hollywood a los 36 años

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en “Héroes”, “Nashville” o la saga de películas “Scream” , falleció a los 36 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado compartido por el representante de la artista.

¿Qué decía el comunicado?

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla”.

Actriz fue encontrada en un complejo de apartamentos

Según información recabada por CNN, Panettiere fue encontrada inconsciente y posteriormente declarada muerta en un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur.

La Policía de Greenville está investigando la muerte en colaboración con la Oficina del Forense del Condado de Greenville. Los hallazgos preliminares no indican indicios de delito ni circunstancias sospechosas.

Luchas personales

La actriz habló abiertamente sobre sus luchas con la adicción y publicó a principios de 2026 unas memorias en las que reflexiona sobre su vida, su infancia como estrella hasta sus experiencias con la depresión posparto, la adicción, la recuperación y el abuso doméstico.

Con información de: CNN y Fox News.

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