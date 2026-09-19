Muere profesor pensionado tras fatal accidente de tránsito

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Un profesor pensionado murió este sábado luego de sufrir un accidente de tránsito mientras viajaba en motocicleta por Nicoya, Guanacaste.

¿Quién era?

La víctima fue identificada como Moisés Castillo, de aproximadamente 55 años y vecino de Las Parcelas.

Castillo se dirigía hacia la casa de un amigo para ayudarle con unos trabajos. Sin embargo, durante el trayecto perdió el control de la motocicleta, derrapó y terminó fuera de la carretera.

El impacto le provocó la muerte en el lugar.

Un amigo de Castillo relató que lo esperaba en su casa cuando recibió la noticia del accidente.

“Me quedé paralizado, que no quería ni moverme, donde yo estaba ahí sentado, que estaba esperándolo, porque él iba para acá”, relató.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron al sitio para investigar las circunstancias que provocaron el accidente.

La Policía Municipal y la Policía de Tránsito también resguardaron la escena.