Muere privado de libertad en la cárcel

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el fallecimiento de un privado de libertad, en el Centro de Atención Institucional (CAI) Calle Real, de Liberia, Guanacaste.

Detalles de la muerte de privado de libertad

Murió debido a complicaciones de salud.

“La vigilancia interna atendió el reporte a las 12:42 p. m., de este lunes 31 de agosto del 2026, ante el llamado de varios ocupantes de la celda que indicaron que Bello permanecía inmóvil acostado en la cama”, dijo Justicia.

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Coordinación para que Cruz Roja lo atendiera

Después de encontrarlo en esas condiciones, se solicitó la Cruz Roja para que paramédicos le brindaran la asistencia. Al ser las 1:35 p. m., lo declararon sin vida.

Las autoridades coordinaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponda.