Muere privado de libertad en la cárcel

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el fallecimiento de un privado de libertad, en el Centro de Atención Institucional (CAI) Calle Real, de Liberia, Guanacaste.
Murió debido a complicaciones de salud.
“La vigilancia interna atendió el reporte a las 12:42 p. m., de este lunes 31 de agosto del 2026, ante el llamado de varios ocupantes de la celda que indicaron que Bello permanecía inmóvil acostado en la cama”, dijo Justicia.
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Después de encontrarlo en esas condiciones, se solicitó la Cruz Roja para que paramédicos le brindaran la asistencia. Al ser las 1:35 p. m., lo declararon sin vida.
Las autoridades coordinaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponda.