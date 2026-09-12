Muere privado de libertad en hospital

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el fallecimiento de un privado de libertad en un centro médico.

¿Por qué murió el privado de libertad?

De acuerdo al comunicado que publicó el ministerio debido a complicaciones de salud.

“Él ingresó al centro médico, proveniente del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma, el 15 de agosto del 2026”, dijo Justicia.

A eso de las 2:40 a.m. de este 12 de setiembre se reportó su muerte en el hospital San Rafael de Alajuela.

¿Quién es el fallecido?

Se trata de un hombre de apellido Fonseca, de 28 años.

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