Muere privado de libertad en hospital

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el fallecimiento de un privado de libertad en un centro médico.
De acuerdo al comunicado que publicó el ministerio debido a complicaciones de salud.
“Él ingresó al centro médico, proveniente del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma, el 15 de agosto del 2026”, dijo Justicia.
A eso de las 2:40 a.m. de este 12 de setiembre se reportó su muerte en el hospital San Rafael de Alajuela.
Se trata de un hombre de apellido Fonseca, de 28 años.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.