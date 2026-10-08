Muere persona que quedó atrapada dentro de una mina

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La Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte de una persona que quedó atrapada dentro de una mina, en el sector de Las Minas, en Abangares, Guanacaste.
Detalles del incidente
A eso de las A las 8:45 a.m., autoridades recibieron el reporte de un hombre adulto que se encontraba dentro de una mina. En ese momento no se sabía la profundidad en que se encontraba.
Llegada de la Cruz Roja al lugar
Cuando el primer recurso llegó al lugar, el hombre ya se encontraba en una zona segura.
Tras la atención médica por parte del personal, se confirmó que la persona no tenía signos vitales.
Información en desarrollo.
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