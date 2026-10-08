Muere persona que quedó atrapada dentro de una mina

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte de una persona que quedó atrapada dentro de una mina, en el sector de Las Minas, en Abangares, Guanacaste.

Detalles del incidente

A eso de las A las 8:45 a.m., autoridades recibieron el reporte de un hombre adulto que se encontraba dentro de una mina. En ese momento no se sabía la profundidad en que se encontraba.

Llegada de la Cruz Roja al lugar

Cuando el primer recurso llegó al lugar, el hombre ya se encontraba en una zona segura.

Confirmación de la muerte de la persona que quedó atrapada en mina

Tras la atención médica por parte del personal, se confirmó que la persona no tenía signos vitales.

Información en desarrollo.

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