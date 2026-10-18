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Durante la mañana de este domingo, una colisión en Alajuela cobró la vida de un motociclista. Usuarios de redes sociales reportaron el suceso mediante imágenes.
Según la información de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, el suceso ocurrió cuando la motocicleta colisionó con un vehículo liviano.
El accidente ocurrió en Tambor de Alajuela, a eso de las 8:24 a. m. de este domingo 18 de octubre.
De momento, las autoridades no identifican al motociclista fallecido.
Por: Camila Rosales Méndez
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