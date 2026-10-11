Muere motociclista en vía pública tras accidente de tránsito

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito en el que un motociclista falleció en el sitio.

Según la información preliminar, el suceso ocurrió cuando la motocicleta volcó. El cuerpo de emergencia identificó al fallecido únicamente como un hombre adulto.

Finalmente, el accidente ocurrió a las 2:56 a. m. de este domingo 11 de octubre, en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia.

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Por: Camila Rosales Méndez

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