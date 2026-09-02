Muere “Míster Músculo” tras balacera contra agentes del OIJ

Durante esta mañana se confirmó la muerte de Randall Delgado, alias “Míster Músculo”, quien en vida habría sido una de las personas más cercanas a alias “Diablo”.

Delgado falleció luego de tener un enfrentamiento armado con agentes del Organismo de Investigacion Judicial (OIJ), en el sector de Guápiles.

Operativo para detener a Míster Músculo

Delgado quedó grave, al igual que un agente judicial, luego de un intercambio de disparos que terminó con el mismo chocando contra un predio de vehículos.

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