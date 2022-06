Gleycy Correia, Miss Brasil en 2018, falleció trágicamente debido a unas complicaciones por una cirugía para que le removieran las amígdalas. De acuerdo con Lidiane Alves Oliveira, el sacerdote de la familia Correia, la joven tuvo un paro cardíaco el pasado 4 de abril y desde entonces, estuvo en coma sin presentar actividad cerebral. “La tragedia fue un golpe inesperado para la familia.”, mencionó. La joven tenía 27 años.

La cirugía programada para atender la amigdalitis fue a finales de marzo. Sin embargo, después de cinco días en su casa, tuvo una hemorragia cerebral. “Desde entonces ella estuvo en coma, sin actividad neurológica. Hoy falleció”, expresó Oliviera. El pastor Jak Abreu, también cercano a la familia de Correia, explicó en redes sociales que los familiares creen que el deceso se debe a una mala práctica de la clínica donde fue operada Gleycy.

“Dios eligió este día para recoger a nuestra princesa. Sabemos que la extrañaremos mucho, pero ahora iluminará el cielo con su sonrisa…A todos los que oraron, muchas gracias. Que el Señor recompense cada oración de amor y todos estos días juntos. Cumplió su propósito y dejó en nosotros su legado de amor. Pedimos sus oraciones por la familia y los amigos para que el Espíritu Santo traiga consuelo en este momento difícil.” añadió Abreuk.

Gleycy Correia

Un vocero de Miss Brasil Oficial expresó que “Gleycy siempre será recordada por su belleza ilustrada, alegría y empatía mostrada en su trabajo”. La reina de belleza tenía un emprendimiento de terapia de láser y maquillaje permanente. Correia usaba su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 50 mil seguudores para publicitar su emprendimiento y sus fotos de modelaje. En una de sus publicaciones, la joven escribió que su carrera como modelo y ganadora de certámenes de belleza era la mejor manera que tenía de cambiar la situación en su país.

“Ojalá muchas cosas fueran diferentes por aquí. Ojalá mis hermanos fueran perfectos. Ojalá fuera perfecto. Pero no lo somos. La única forma que tengo de cambiar Brasil/mundo es hacer mi parte, y en eso me he dedicado. ¡Que el Señor me dé poder para hacer más que suficiente!”, se pudo leer en septiembre de 2021 a través de sus redes sociales.