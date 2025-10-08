Tras persistir en lucha con una situación delicada de salud, autoridades oficiales desde Argentina confirman el fallecimiento de la legendaria figura del fútbol sudamericano y actual entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.

A sus 69 años, tras varios días de reposo domiciliario, el entrenador falleció en Buenos Aires.

¿Quién fue?

Como futbolista, Russo fue campeón con Estudiantes de La Plata, el único club que defendió en su carrera. También vistió la camiseta de la Selección Argentina.

En 1989 inició su trayectoria como entrenador en Lanús, y desde entonces dirigió a equipos como Rosario Central, San Lorenzo y Boca, además de varios pasos internacionales.

¿De qué murió?

En 2017 enfrentó una de sus pruebas más duras: fue diagnosticado con cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia.

Su vuelta a Boca Juniors no fue como se esperaba. Tras dirigir a Rosario Central, San Lorenzo y al Al Nassr de Arabia Saudita, regresó al club con el que había ganado la Copa Libertadores en 2007. Sin embargo, los problemas de salud lo obligaron a apartarse del plantel durante varios días, en medio de una de las peores etapas a nivel de resultados en la historia del club.