Muere icónico periodista mexicano fundador de “TVyNovelas”

El periodista mexicano Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, fundador de la revista TVyNovelas, murió este lunes 7 de septiembre a los 84 años.

¿De qué murió?

Gallegos permaneció hospitalizado en el Hospital La Raza, en Ciudad de México, luego de sufrir complicaciones provocadas por una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y una importante pérdida de sangre.

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¿Quién fue Gallegos?

Durante su carrera, Gallegos entrevistó a figuras como María Félix, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Luis Miguel y Vicente Fernández.

En 1979 fundó TVyNovelas, revista que dirigió durante 26 años y que alcanzó presencia en varios países de Latinoamérica. También impulsó los reconocidos Premios TVyNovelas.

Tras conocerse su muerte, periodistas y figuras del espectáculo mexicano lamentaron su partida y destacaron el legado que dejó en la cobertura de entretenimiento.