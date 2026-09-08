Muere icónico periodista mexicano fundador de “TVyNovelas”

El periodista mexicano Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, fundador de la revista TVyNovelas, murió este lunes 7 de septiembre a los 84 años.
Gallegos permaneció hospitalizado en el Hospital La Raza, en Ciudad de México, luego de sufrir complicaciones provocadas por una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y una importante pérdida de sangre.
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Durante su carrera, Gallegos entrevistó a figuras como María Félix, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Luis Miguel y Vicente Fernández.
En 1979 fundó TVyNovelas, revista que dirigió durante 26 años y que alcanzó presencia en varios países de Latinoamérica. También impulsó los reconocidos Premios TVyNovelas.
Tras conocerse su muerte, periodistas y figuras del espectáculo mexicano lamentaron su partida y destacaron el legado que dejó en la cobertura de entretenimiento.