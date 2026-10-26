Muere icónico actor de la década de los 70

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El actor estadounidense Walter Koenig, reconocido por interpretar al oficial Pavel Chekov en la saga de ciencia ficción Star Trek, falleció a los 90 años en Los Ángeles, Estados Unidos, por causas naturales.

Marcó una época con Star Trek

Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago y creció en Manhattan, Nueva York, en una familia de inmigrantes lituanos.

Su carrera alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel como Pavel Chekov en la serie original de Star Trek, que se emitió entre 1966 y 1969. El actor participó en las dos últimas temporadas de la producción y retomó el personaje en las primeras siete películas de la franquicia, estrenadas entre 1979 y 1991.

Su personaje, un joven oficial ruso, formó parte de una historia marcada por el contexto de la Guerra Fría y contribuyó a acercar la serie a las audiencias adolescentes.

También destacó en otras producciones

Además de su trayectoria en Star Trek, Koenig formó parte de la serie de ciencia ficción Babylon 5, donde interpretó al antagonista Alfred Bester entre 1994 y 1998.

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Antes de consolidar su carrera en televisión y cine, participó en obras teatrales como Peer Gynt y The Devil’s Disciple. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles para estudiar psicología.