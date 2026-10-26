Muere icónico actor de la década de los 70

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El actor estadounidense Walter Koenig, reconocido por interpretar al oficial Pavel Chekov en la saga de ciencia ficción Star Trek, falleció a los 90 años en Los Ángeles, Estados Unidos, por causas naturales.
Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago y creció en Manhattan, Nueva York, en una familia de inmigrantes lituanos.
Su carrera alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel como Pavel Chekov en la serie original de Star Trek, que se emitió entre 1966 y 1969. El actor participó en las dos últimas temporadas de la producción y retomó el personaje en las primeras siete películas de la franquicia, estrenadas entre 1979 y 1991.
Su personaje, un joven oficial ruso, formó parte de una historia marcada por el contexto de la Guerra Fría y contribuyó a acercar la serie a las audiencias adolescentes.
Además de su trayectoria en Star Trek, Koenig formó parte de la serie de ciencia ficción Babylon 5, donde interpretó al antagonista Alfred Bester entre 1994 y 1998.
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Antes de consolidar su carrera en televisión y cine, participó en obras teatrales como Peer Gynt y The Devil’s Disciple. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles para estudiar psicología.