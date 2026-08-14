Muere hombre tras caerse de un cuadraciclo en Cartago

Un hombre de 36 años murió este viernes luego de sufrir un accidente mientras viajaba en un cuadraciclo en el sector de Dulce Nombre de Cartago.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido era de apellido Calderón.

Investigan cómo ocurrió el accidente

El reporte ingresó durante la madrugada. Por razones que todavía investigan las autoridades, aparentemente Calderón sufrió un accidente o se precipitó mientras viajaba a bordo del cuadraciclo.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al hombre al Hospital Max Peralta de Cartago.

Sin embargo, alrededor de las 5:00 a. m., el centro médico informó sobre su fallecimiento.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para determinar con exactitud qué ocurrió y cómo se produjo el accidente.

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