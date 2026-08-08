Muere hombre tras ataque con arma de fuego en vía pública

Autoridades reportan un asesinato con arma de fuego en plena vía pública la mañana de este sábado.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al hombre lo habrían abordado varios sujetos y, entonces, le dispararon en múltiples ocasiones.

La víctima respondía al apellido Corrales, tenía 35 años y fue declarada sin signos vitales en el sitio.

Actualmente, Costa Rica reporta cerca de 468 homicidios durante este 2026, de los cuales 366 ocurrieron con arma de fuego.

Finalmente, el ataque ocurrió a eso de las 5:25 a. m. de este sábado 8 de agosto, en Calle El Roble, San Juan de Dios, Desamparados.

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Por: Camila Rosales Méndez

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