Muere hombre que quedó sepultado bajo tierra en un pozo

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Las labores de rescate en un pozo artesanal en Rodeíto de Liberia, Guanacaste, terminaron con el hallazgo de un hombre adulto sin signos vitales, luego de que un deslizamiento de tierra lo dejara atrapado durante la mañana de este lunes.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 11:35 a. m. del 2 de noviembre, cuando el hombre realizaba trabajos dentro del pozo.

Hay más heridos

Durante la atención de la emergencia, los socorristas trasladaron a otros dos hombres adultos en condición urgente al Hospital de Liberia.

Mientras tanto, los equipos de rescate trabajaron en las maniobras para extraer al hombre que permanecía atrapado bajo tierra.

Cruz Roja atendió la emergencia

La institución desplazó unidades operativas y ambulancias para atender el incidente en Rodeíto.

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La Cruz Roja confirmó posteriormente que el hombre atrapado había fallecido. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del deslizamiento ni sobre la identidad de las personas afectadas.