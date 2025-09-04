Este mañana se dio a conocer la muerte de Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda, a los 91 años de edad.

El italiano es conocido por crear la marca Armani, un ícono mundial del estilo contemporáneo.

La noticia se dio a conocer por medio de un mensaje de Grupo Armani

“Giorgio Armani ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días. Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida”.

Complicaciones de salud

Hace unas semanas, una infección pulmonar lo obligó a mantenerse hospitalizado y luego guardar reposo en su villa en Milán. Por ello tuvo que perderse un desfile masculino de alta costura.

Detalles antes de su muerte

Falleció acompañado su familia y Leo Dell’Orco, su compañero los últimos 20 años.

Con información de: Euro News y La Sexta.