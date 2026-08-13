Muere famoso exboxeador que sufrió graves lesiones en pelea

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este 13 de agosto, según confirmó su padre, Richard Colón, en redes sociales.

Colón llevaba más de diez años en una silla de ruedas tras sufrir un hematoma subdural que le provocó lesiones cerebrales irreversibles durante una pelea en 2015.

La lesión del exboxeador

Según muestran las imágenes del combate, el boxeador recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza, tras los cuales sufrió las graves lesiones cerebrales que cambiaron su vida.

Después de la pelea, el expugilista permaneció en estado de coma en el Hospital Shepherd Center de Atlanta, Georgia. Desde ese momento, la vida de Prichard cambió por completo.

¿Quién lo cuidaba?

Su madre estuvo a su lado durante todo este tiempo y se encargó de sus cuidados las 24 horas del día. Incluso participaba en terapias que buscaban ayudarlo a mejorar su condición.

Declaraciones de su padre

Richard Colón, su padre, reveló además que intentó cumplir uno de los deseos de Prichard: regresar de vacaciones a Puerto Rico.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo”, comentó.

Miles de personas mostraron su solidaridad con comentarios de apoyo a la familia del exboxeador.

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