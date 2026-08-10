Muere famosa influencer de belleza en accidente de helicóptero

La influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, murió este sábado en un fatal accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.
La joven viajaba junto a su madre y su abuela. El piloto de la aeronave también falleció.
La familia estaba de vacaciones en Brasil y había reservado un vuelo panorámico de 20 minutos para observar desde el aire el Cristo Redentor.
Sofía, su madre y su abuela abordaron la aeronave cerca de las 11 de la mañana del sábado 8 de agosto.
El helicóptero se precipitó en una zona boscosa de difícil acceso cerca del mirador de Vista Chinesa, en el Parque Nacional de Tijuca.
Tras el impacto, la aeronave se incendió y las llamas se extendieron por la ladera.
El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió la alerta a las 11:11 a. m. y equipos de operaciones aéreas localizaron los restos debido a las condiciones del terreno.
Sofía tenía más de 250 mil seguidores entre Instagram y TikTok, donde compartía contenido relacionado con belleza, cosméticos y reseñas de productos.
La joven había construido una comunidad alrededor de este tipo de contenido y su última publicación fue realizada tres días antes del accidente.
El accidente permanece bajo investigación.
Según la información proporcionada, la aeronave figuraba con condiciones normales de vuelo y tenía un certificado válido hasta junio de 2027. Además, estaba autorizada para realizar vuelos panorámicos.
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La empresa operadora aseguró que el helicóptero tenía el mantenimiento al día y que el piloto contaba con licencia vigente.