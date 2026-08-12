Muere famosa influencer de 25 años durante transmisión en vivo en TikTok

La influencer japonesa Mina Chan, de 25 años, murió el pasado 5 de agosto durante una transmisión en vivo en TikTok, según reportes de medios internacionales.

La joven, quien tenía más de 100.000 seguidores, había recibido una fuerte ola de críticas en redes sociales relacionada con comentarios sobre el grupo surcoreano ENHYPEN.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con medios internacionales, agentes de la policía de Yongsan localizaron a Mina Chan sin vida en su residencia en Seúl, Corea del Sur.

Las autoridades acudieron al lugar después de recibir múltiples avisos de usuarios que alertaron sobre lo que ocurría durante la transmisión.

Familia señala presunto ciberacoso

Familiares de la influencer se pronunciaron ahora sobre el fallecimiento mediante sus redes sociales.

Según su comunicado, Mina Chan habría sufrido una fuerte presión por los mensajes que recibió en internet y señalaron el ciberacoso como un factor relacionado con su muerte.

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La familia también hizo un llamado a los usuarios de redes sociales a reflexionar sobre el impacto que pueden generar sus palabras, fotografías y videos en otras personas.